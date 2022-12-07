В Белгородской области отработала система противовоздушной обороны.
По заявлению пресс-службы администрации региона, комплекс ПВО сбил украинские ракеты над населённым пунктом Кулешовка в Красногвардейском районе.
По предварительным данным, повреждение получили ЛЭП, пострадавших нет. Спецслужбы уже на месте для устранения последствий.
Накануне сообщалось, что два ударных дрона уничтожены в море в районе Севастополя.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.