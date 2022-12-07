Подоляк о демилитаризации приграничной зоны РФ: должны отойти на 100 километров

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для завершения конфликта на Украине недостаточно освободить территорию Украины: нужна демилитаризация приграничья РФ.

Помощник Владимира Зеленского дал прогноз о том, как по его мнению, будут дальше развиваться события на Украине.

"Я считаю, что будет чёткая конвенционная в…, в ходе которой Россия будет постепенно отступать к границам 1991 года. Российские военнослужащие должны будут отойти на километров 50, 100 от границы", — сказал Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в Энгельсе и под Рязанью словами "Земля круглая".