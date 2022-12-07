Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для завершения конфликта на Украине недостаточно освободить территорию Украины: нужна демилитаризация приграничья РФ.
Помощник Владимира Зеленского дал прогноз о том, как по его мнению, будут дальше развиваться события на Украине.
"Я считаю, что будет чёткая конвенционная в…, в ходе которой Россия будет постепенно отступать к границам 1991 года. Российские военнослужащие должны будут отойти на километров 50, 100 от границы", — сказал Подоляк.
Ранее Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в Энгельсе и под Рязанью словами "Земля круглая".
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.