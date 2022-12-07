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Медведев: у немцев явный дефицит кровяной колбасы — везде только ливерная

Силовые структуры

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале прокомментировал власти Германии о задержании группы из 25 человек якобы хотевших совершить госпереворот.

Медведев: у немцев явный дефицит кровяной колбасы — везде только ливерная

"У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы", — пишет экс-президент страны.

Он отметил, что Берлин намекает на связь с Москвой. Но это несомненный признак наследственной болезни всего немецкого управления. А эти "недоделанные заговорщики" были абсолютно правы — в ФРГ уже давно нет суверенитета, подчеркнул Медведев.

По его словам, все решения по вопросам энергетики, промышленности и даже обороны принимают США, а "отнюдь не ливерная колбаса или Джо Байден, пребывающий во "фрагментарной деменции".

"Запасайтесь попкорном, триллер будет поинтереснее, чем пресловутый немецкий сериал Dark", — подытожил председатель партии "Единая Россия".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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