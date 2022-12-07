Медведев: у немцев явный дефицит кровяной колбасы — везде только ливерная

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале прокомментировал власти Германии о задержании группы из 25 человек якобы хотевших совершить госпереворот.

"У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы", — пишет экс-президент страны.

Он отметил, что Берлин намекает на связь с Москвой. Но это несомненный признак наследственной болезни всего немецкого управления. А эти "недоделанные заговорщики" были абсолютно правы — в ФРГ уже давно нет суверенитета, подчеркнул Медведев.

По его словам, все решения по вопросам энергетики, промышленности и даже обороны принимают США, а "отнюдь не ливерная колбаса или Джо Байден, пребывающий во "фрагментарной деменции".

"Запасайтесь попкорном, триллер будет поинтереснее, чем пресловутый немецкий сериал Dark", — подытожил председатель партии "Единая Россия".