Бутусов: ВСУ несут колоссальные потери из-за неработающих стандартов НАТО

Наступление украинской армии, во время которого ВСУ пытались отбить населённый пункт Пески, является совершенно безответственным решением, поскольку киевское руководство потеряло своих лучших бойцов. Однако командование даже из этого не сделает никакого вывода, заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

Он считает, что в рядах ВСУ не проводят анализа боевых действий, а стандарты НАТО не работают.

"Такое повторять нельзя, а мы видим, что это повторяется. Перед нами страшный враг, нам нужно его переигрывать не количеством, а качеством", — заявил Бутусов.

Журналист подчеркнул, что солдаты ВСУ были вынуждены идти в атаку днём без огневой поддержки на укреплённую оборону российской армии.