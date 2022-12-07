Зеленский о ситуации в Донецкой области: "Очень жесткое противостояние"

Владимир Зеленский рассказал, как обстоят дела у ВСУ в Донецкой области, в районе Бахмута.

Президент Украины поведал, что на заседании Ставки выслушал доклады командующих на фронтах.

"Прежде всего-относительно Донецкой области, районов Бахмута и других горячих точек. Там очень жесткое противостояние, каждый метр имеет значение", — написал украинский лидер в своём микроблоге.

Он отметил, что особое внимание на заседании уделили Луганской и Харьковской области.

Зеленский также рассказал, что на Украине стараются стабилизировать энергосистему и защитить электростанции.

"Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества — почти ежедневно добавляем ещё объема", — объяснил глава Незалежной.

Ранее Владимир Зеленский заявил об освобождении 1888 населённых пунктов.

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