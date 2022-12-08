Марочко: украинские солдаты в окопах спиваются и сходят с ума

Украинские военврачи, находящиеся на передовой, бьют тревогу — среди солдат участились психозы и случаи токсического поражения печени, рассказал Андрей Марочко.

"Помимо огромного количества пациентов с минно-взрывными травмами, им (военным медикам. — Прим. ред.) всё больше стало поступать военнослужащих с психозами, токсическим поражением печени и почек", — пояснил подполковник Народной милиции ЛНР в интервью ТАСС.

Он добавил, что подобных пациентов положено отправлять в "специализированные заведения", но тогда на линии боевого соприкосновения у ВСУ останется мало солдат, что не устраивает украинское командование.

Ранее боевики признали, что укрепрайон на Артёмовском направлении стал для них настоящей ловушкой: убитых никто не считает, а количество раненых измеряется сотнями.