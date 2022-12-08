Пентагон: власти США не знали, что Украина готовила атаки на территории РФ

США не были осведомлены о подготовке Киевом ударов по российским территориям, следует из заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

Во время регулярного брифинга она отметила, что представители Минобороны США не координируют все действия Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснила представитель Пентагона, Вашингтон лишь передаёт Киеву необходимую технику, а дальнейшие решения принимает украинское руководство.

"Нет, не обязательно, что мы были осведомлены о каких-либо ударах по территории РФ, но мы видели информацию об этом", — сказала Сингх.

Она порекомендовала журналистам обратиться за подробностями инцидентов к сотрудникам Министерства обороны Украины. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона подчеркнула: США не заинтересованы в эскалации конфликта и противостоянии с РФ.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил в интервью Washington Post, что именно Киев пытался атаковать военные аэродромы, расположенные в Саратовской, Рязанской и Курской областях.