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ВСУ миномётным обстрелом обесточили Таврийск Херсонской области

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномётов город Таврийск, который находится в левобережной части Херсонской области неподалёку от Каховской гидроэлектростанции.

ВСУ миномётным обстрелом обесточили Таврийск Херсонской области

Как сообщили в администрации Новой Каховки, атака со стороны украинских военных началась утром 8 декабря.

"В Таврийске после миномётного обстрела нет электроэнергии. Обесточен микрорайон "Восточный", — сказано в официальном комментарии властей.

По словам представителей администрации, на место ЧП выехали специалисты экстренных служб Херсонской области. В эти минуты они пытаются устранить последствия ударов ВСУ.

Ранее руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о задержании украинских диверсантов, которые готовились к подрывной деятельности в населённых пунктов Херсонской области, освобождённых российской армией. Политик подчеркнул: бойцам РФ удалось получить ценную информацию от националистов, в дальнейшем её планируется использовать против ВСУ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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