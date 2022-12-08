ВСУ миномётным обстрелом обесточили Таврийск Херсонской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномётов город Таврийск, который находится в левобережной части Херсонской области неподалёку от Каховской гидроэлектростанции.

Как сообщили в администрации Новой Каховки, атака со стороны украинских военных началась утром 8 декабря.

"В Таврийске после миномётного обстрела нет электроэнергии. Обесточен микрорайон "Восточный", — сказано в официальном комментарии властей.

По словам представителей администрации, на место ЧП выехали специалисты экстренных служб Херсонской области. В эти минуты они пытаются устранить последствия ударов ВСУ.

Ранее руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о задержании украинских диверсантов, которые готовились к подрывной деятельности в населённых пунктов Херсонской области, освобождённых российской армией. Политик подчеркнул: бойцам РФ удалось получить ценную информацию от националистов, в дальнейшем её планируется использовать против ВСУ.