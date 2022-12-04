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Кадыров: в Херсонской области задержаны диверсанты ВСУ, готовившие подрыв

Силовые структуры

На территории Херсонской области задержаны украинские диверсанты, которые готовились к организации подрывной деятельности в освобождённых населённых пунктах, следует из заявления руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров: в Херсонской области задержаны диверсанты ВСУ, готовившие подрыв

По его словам, Вооружённые силы РФ продолжают зачищать Херсонскую область от националистов.

"Задержаны диверсанты, планировавшие подрывную деятельность на освобождённых территориях", — подтвердил глава Чеченской Республики.

Он добавил, что российским военным удалось получить от них ценные сведения. В дальнейшем эта информация будет использована против Вооружённых сил Украины (ВСУ), уточнил политик.

Как пояснил Кадыров, бойцы РФ изъяли у националистов десятки единиц оружия и взрывчатку.

Ранее лидер Чечни сообщил, что бойцы спецподразделения "Ахмат" ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу неподалёку от Кременной. Он подчеркнул: военнослужащие полностью разгромили отряд противника, который собирался перейти к атаке.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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