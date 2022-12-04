На территории Херсонской области задержаны украинские диверсанты, которые готовились к организации подрывной деятельности в освобождённых населённых пунктах, следует из заявления руководителя Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, Вооружённые силы РФ продолжают зачищать Херсонскую область от националистов.
"Задержаны диверсанты, планировавшие подрывную деятельность на освобождённых территориях", — подтвердил глава Чеченской Республики.
Он добавил, что российским военным удалось получить от них ценные сведения. В дальнейшем эта информация будет использована против Вооружённых сил Украины (ВСУ), уточнил политик.
Как пояснил Кадыров, бойцы РФ изъяли у националистов десятки единиц оружия и взрывчатку.
Ранее лидер Чечни сообщил, что бойцы спецподразделения "Ахмат" ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу неподалёку от Кременной. Он подчеркнул: военнослужащие полностью разгромили отряд противника, который собирался перейти к атаке.
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