"Заморозки" конфликта на Украине не будет, хотя стороны явно не готовились к длительной зимней операции. В России хотели повторения крымского варианта, Запад рассчитывал на разгром России и падение действующей власти.
Получилось, как обычно, совершенно не то, что ожидалось, отмечает проект "Антимайдан".
Оппозиция моментально уехала за кордон, а воюющие противники обнаружили, что наступила очередная зима. Несмотря на это, от мирных переговоров все отказались, и тема бесследно исчезла с повестки дня.
Как пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин, нужно понимать, где наша армия будет размещена, чем она будет обогреваться, какими будут логистика и снабжение. Это важно, поскольку битву выиграет тот, кто окажется лучше готов к зиме. В том числе и морально, не говоря уже о тёплых носках.
Украинцы за последнее время многому научились (в том же "АТО" до СВО), но зима обнулила возможность прятаться в "зелёнке" и облегчила работу разведке и артиллерии, хотя и наоборот это тоже работает.
Помимо стратегии, есть ещё
Издание напоминает, что Запад и Украина рассматривали Херсон как поворотный момент всей кампании.
Именно перегруппировка российских войск способствовала резкому увеличению помощи Украине:
Празднуя "перемогу", Украина увела на ротацию значительные силы, многие уехали в Европу на переподготовку. В этот момент на оголённый фронт генерал Сергей Суровикин бросил опытные батальоны.
Теперь фронт выглядит совсем иначе, а у ВСУ — новая головная боль. Сил для отвлекающего удара у Украины нет, сдать Артёмовск (по-украински Бахмут), значит лишиться финансирования. Город тут же стал в определённой степени психологически символом, важным в медийном плане.
Пытаясь удержать Артёмовск (Бахмут), Киев пытается стабилизировать линию фронта вызванными бригадами.
Россия же вынуждает Украину вести бои на истощение, поэтому потери у ВСУ просто чудовищные. Украинская армия отступает метр за метром, наши (и, увы, их) солдаты дерутся за каждый дом и подъезд.
Эксперты полагают, что перелом всей зимней кампании может наступить именно здесь.
"Когда Россия возьмёт город, то погонит армию врага как фашиста, как французов — до упора, до самого Киева и польской границы", — считают в соцсетях, добавляя почти стихотворное "Взводы, пушки и ракеты будут бить "хохла", как летом".
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.