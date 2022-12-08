Военэксперты: исход СВО будет решён зимой, передышки не будет

"Заморозки" конфликта на Украине не будет, хотя стороны явно не готовились к длительной зимней операции. В России хотели повторения крымского варианта, Запад рассчитывал на разгром России и падение действующей власти.

Получилось, как обычно, совершенно не то, что ожидалось, отмечает проект "Антимайдан".

Битву выиграет тот, кто окажется лучше готов к зиме

Оппозиция моментально уехала за кордон, а воюющие противники обнаружили, что наступила очередная зима. Несмотря на это, от мирных переговоров все отказались, и тема бесследно исчезла с повестки дня.

Как пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин, нужно понимать, где наша армия будет размещена, чем она будет обогреваться, какими будут логистика и снабжение. Это важно, поскольку битву выиграет тот, кто окажется лучше готов к зиме. В том числе и морально, не говоря уже о тёплых носках.

Во-первых, зима полностью отменит маскировку.

Во-вторых, станет окончательно ясно, что будет делать соперник.

Украинцы за последнее время многому научились (в том же "АТО" до СВО), но зима обнулила возможность прятаться в "зелёнке" и облегчила работу разведке и артиллерии, хотя и наоборот это тоже работает.

Помимо стратегии, есть ещё

психологическая,

финансовая,

экономическая

и политическая составляющие.

Издание напоминает, что Запад и Украина рассматривали Херсон как поворотный момент всей кампании.

Именно перегруппировка российских войск способствовала резкому увеличению помощи Украине:

США, Норвегия и Нидерланды заявили о предоставлении Украине транша в 660 миллионов долларов. Испания открыла новые тренировочные лагеря на своей территории. Чехия подписала с Киевом соглашение о создании совместного оборонного кластера.

Празднуя "перемогу", Украина увела на ротацию значительные силы, многие уехали в Европу на переподготовку. В этот момент на оголённый фронт генерал Сергей Суровикин бросил опытные батальоны.

Перелом всей зимней кампании может наступить именно в Артёмовске

Теперь фронт выглядит совсем иначе, а у ВСУ — новая головная боль. Сил для отвлекающего удара у Украины нет, сдать Артёмовск (по-украински Бахмут), значит лишиться финансирования. Город тут же стал в определённой степени психологически символом, важным в медийном плане.

Пытаясь удержать Артёмовск (Бахмут), Киев пытается стабилизировать линию фронта вызванными бригадами.

Россия же вынуждает Украину вести бои на истощение, поэтому потери у ВСУ просто чудовищные. Украинская армия отступает метр за метром, наши (и, увы, их) солдаты дерутся за каждый дом и подъезд.

Эксперты полагают, что перелом всей зимней кампании может наступить именно здесь.

"Когда Россия возьмёт город, то погонит армию врага как фашиста, как французов — до упора, до самого Киева и польской границы", — считают в соцсетях, добавляя почти стихотворное "Взводы, пушки и ракеты будут бить "хохла", как летом".

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