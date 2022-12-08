Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Песков: спецоперация на Украине может закончиться завтра при желании
Минобороны: военные ВС РФ заявили об уловках бойцов ВСУ в зоне СВО на Украине
Солдат ВС РФ с позывным Лис отбивал ногой гранаты ВСУ при штурме Мариуполя
Захарова: США будут подогревать боевые действия на Украине до 2025 года
Кнутов: Украина надеется победить Россию при помощи тактики "тысячи уколов"
Пугачёва планирует на новогодние праздники приехать в Россию
Пискарёв: в ГД внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие ДРГ
Эксперт Закусило: меню на Новый год должно соответствовать астрологической карте
Военнослужащие ВС РФ заявили, что взяли в плен бойцов ВСУ в Марьинке

Военэксперты: исход СВО будет решён зимой, передышки не будет

Силовые структуры

"Заморозки" конфликта на Украине не будет, хотя стороны явно не готовились к длительной зимней операции. В России хотели повторения крымского варианта, Запад рассчитывал на разгром России и падение действующей власти.

Военэксперты: исход СВО будет решён зимой, передышки не будет

Получилось, как обычно, совершенно не то, что ожидалось, отмечает проект "Антимайдан".

Битву выиграет тот, кто окажется лучше готов к зиме

Оппозиция моментально уехала за кордон, а воюющие противники обнаружили, что наступила очередная зима. Несмотря на это, от мирных переговоров все отказались, и тема бесследно исчезла с повестки дня.

Как пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин, нужно понимать, где наша армия будет размещена, чем она будет обогреваться, какими будут логистика и снабжение. Это важно, поскольку битву выиграет тот, кто окажется лучше готов к зиме. В том числе и морально, не говоря уже о тёплых носках.

  • Во-первых, зима полностью отменит маскировку.
  • Во-вторых, станет окончательно ясно, что будет делать соперник.

Украинцы за последнее время многому научились (в том же "АТО" до СВО), но зима обнулила возможность прятаться в "зелёнке" и облегчила работу разведке и артиллерии, хотя и наоборот это тоже работает.

Помимо стратегии, есть ещё

  • психологическая,
  • финансовая,
  • экономическая
  • и политическая составляющие.

Издание напоминает, что Запад и Украина рассматривали Херсон как поворотный момент всей кампании.

Именно перегруппировка российских войск способствовала резкому увеличению помощи Украине:

  1. США, Норвегия и Нидерланды заявили о предоставлении Украине транша в 660 миллионов долларов.
  2. Испания открыла новые тренировочные лагеря на своей территории.
  3. Чехия подписала с Киевом соглашение о создании совместного оборонного кластера.

Празднуя "перемогу", Украина увела на ротацию значительные силы, многие уехали в Европу на переподготовку. В этот момент на оголённый фронт генерал Сергей Суровикин бросил опытные батальоны.

Перелом всей зимней кампании может наступить именно в Артёмовске

Теперь фронт выглядит совсем иначе, а у ВСУ — новая головная боль. Сил для отвлекающего удара у Украины нет, сдать Артёмовск (по-украински Бахмут), значит лишиться финансирования. Город тут же стал в определённой степени психологически символом, важным в медийном плане.

Пытаясь удержать Артёмовск (Бахмут), Киев пытается стабилизировать линию фронта вызванными бригадами.

Россия же вынуждает Украину вести бои на истощение, поэтому потери у ВСУ просто чудовищные. Украинская армия отступает метр за метром, наши (и, увы, их) солдаты дерутся за каждый дом и подъезд.

Эксперты полагают, что перелом всей зимней кампании может наступить именно здесь.

"Когда Россия возьмёт город, то погонит армию врага как фашиста, как французов — до упора, до самого Киева и польской границы", — считают в  соцсетях, добавляя почти стихотворное "Взводы, пушки и ракеты будут бить "хохла", как летом".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

США готовят России "вторую Украину"
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ

Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.

WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла
СК: вернувшиеся в Россию пленные ВС РФ заявили о пытках в войсках ВСУ
Ведьмы во власти: Латвия задаёт новый политический тренд Ольга Лебедева Всё импортное: российских чиновников не заботят проблемы отечественного сельского хозяйства Сергей Лебедев Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов
Сбитый лётчик ВС ВСУ Ворошилов пытался охотиться на ударные БПЛА ВС РФ
Минобороны: ВС России уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
Последние материалы
The Hill: утечку американских вооружений на Украине остановить невозможно
Польская писательница после поездки по РФ поражена: русские власть не сметут
Гаврилов: атаки ВСУ на аэродромы РФ могли создать риски для ядерной безопасности
В Ленобласти девочку госпитализировали с ожогами из-за лопнувшего чайника
Боевик из 56-й бригады Соколовский призвал ВС РФ разобраться с коррупцией в ВСУ
Экстренные отключения электричества введены в Киеве и Одессе
На Сватовском направлении ВС РФ ликвидировали опорные пункты ВСУ
Шольц: РФ не угрожает миру ядерным оружием
Минздрав опроверг включение РФ в пятёрку стран по распространению ВИЧ
News-Medical: регулярное употребление фастфуда ухудшает работу мозга на треть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников