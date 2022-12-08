Военнослужащие ВС РФ заявили, что взяли в плен бойцов ВСУ в Марьинке

Военнослужащие ВС РФ взяли в плен пятерых бойцов ВСУ в районе Марьинки ДНР. Об этом российские солдаты сообщили корреспонденту "Известий" Александру Сафиулину.

Они отметили, что после обнаружения противника взяли его "в полукольца". Данная операция оказалось непростой, так как украинцы не собирались сдаваться в плен, отметил военнослужащий с позывным "Сосед".

Русские бойцы вели переговоры с военными ВСУ и давили на них психологически, поскольку было опасно близко подходить к врагу.

"Вы не уйдёте. Вы окружены. Ребят, сдавайтесь, будете жить", ― поделился "Сосед" примерами фраз, которыми они убеждали украинцев.

Он отметил, что военные ВСУ боялись сдаваться, так как думали, что русские их убьют. Однако наши бойцы так поступить не могли.

После призыва сложить оружие, украинцы выбросили его и бронежилеты. К россиян вышли с поднятыми руками. Всем нуждающимися бойцам была оказана медицинская помощь.