Минобороны: военные ВС РФ заявили об уловках бойцов ВСУ в зоне СВО на Украине

Министерство обороны РФ отметило чёткую и слаженную работы российских военнослужащих. Солдаты рассказали, как им удаётся справляться с уловками ВСУ.

Круглосуточно на боевом дежурстве в зоне СВО находятся расчёты зенитных ракетных комплексов С-300В и "Бук" ЗВО.

Установка С-300В работает совместно с самоходкой "Бук". Радиолокационная станция последнего сканирует воздушное пространство, определяет координаты целей и передаёт их операторам для нанесения ударов.

Замкомандира зенитной ракетной батареи Сергей заявил, что у ВСУ нет шансов на преодоление и обман эшелонированной противовоздушной обороны, в которой задействованы комплексы разных радиусов действия.

"Уловки имеют место, но мы давно всё разгадали, давно действуем. Свои цели мы знаем, свои сектора ответственности мы знаем. И будьте спокойны — мы работаем!" — сказал он.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ заявили о взятии в плен бойцов ВСУ в Марьинке.