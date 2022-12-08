Российская подводная лодка "Белгород" могла заложить ядерные заряды "Посейдон" у американского побережья.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
К этому выводу пришли аналитики, тщательно изучившие фотографии субмарины, сделанные после того, как "Белгород" вернулся в открытое море. Каждый подводный аппарат "Посейдон" несёт по одному ядерному заряду с мощностью две мегатонны.
Военный обозреватель Алексей Леонков отметил, что подлодка будет специализироваться лишь на ответных ударах. Применять "оружие возмездия" ВС РФ будут только в качестве контрмеры, отвечая на атаку с использованием наземных пусковых установок, мобильных ракет, баллистических снарядов морского и наземного базирования.
Ранее сообщалось, что часть стран НАТО не хочет злить Россию, и вопрос по членству Украины даже не затрагивает.
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