Подлодка "Белгород" могла заложить ядерные заряды "Посейдон" у берегов США

Российская подводная лодка "Белгород" могла заложить ядерные заряды "Посейдон" у американского побережья.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

К этому выводу пришли аналитики, тщательно изучившие фотографии субмарины, сделанные после того, как "Белгород" вернулся в открытое море. Каждый подводный аппарат "Посейдон" несёт по одному ядерному заряду с мощностью две мегатонны.

Военный обозреватель Алексей Леонков отметил, что подлодка будет специализироваться лишь на ответных ударах. Применять "оружие возмездия" ВС РФ будут только в качестве контрмеры, отвечая на атаку с использованием наземных пусковых установок, мобильных ракет, баллистических снарядов морского и наземного базирования.

Ранее сообщалось, что часть стран НАТО не хочет злить Россию, и вопрос по членству Украины даже не затрагивает.