Российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ в четверг.
Сообщается, что на Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии по районам сосредоточения вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожено более 70 солдат украинской армии, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
Также в ведомстве рассказали об уничтожении ударом высокоточного оружия более 90 польских наёмников в Харьковской области.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.