МО РФ: ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении

Российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ в четверг.

Сообщается, что на Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии по районам сосредоточения вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожено более 70 солдат украинской армии, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Также в ведомстве рассказали об уничтожении ударом высокоточного оружия более 90 польских наёмников в Харьковской области.