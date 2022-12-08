WarGonzo: военные ВС РФ случайно попали в тыл к ВСУ во время штурма Мариуполя

Российские военнослужащие с позывными "Пуля", "Толстый" и Хабиб во время штурма Мариуполя случайно попали в тыл к бойцам ВСУ. Один из них дал интервью WarGonzo.

"Самая интересная история, которая приключилась со мной, "Толстым" и Хабибом, это когда мы пошли ночью, думая, что направляемся к своим, прошли линию фронта и вышли к украинцам в тыл. При этом всем у нас был только один прибор ночного видения, под ногами куча ям", — поделился он.

Бойцы обнаружили вагончики с вещами военных ВСУ и решили взять их. Когда шли обратно, они встретили постового с жёлтой лентов. У русских солдат опознавательные знаки отсутствовали.

"Мой товарищ Хабиб сказал ему: "Слава Украине". Он разговаривал по телефону, повернулся к нам и махнул рукой. Мы не захотели стрелять, потому что не ясно было, ушли бы мы в тот момент оттуда или нет. Мы стали богаче — забрали бронежилеты, каски", — рассказал боец.

Ранее сообщалось, что военный ВС РФ с позывным "Пуля" заявил о тяжёлом бое при штурме Мариуполя.