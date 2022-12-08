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WarGonzo: военные ВС РФ случайно попали в тыл к ВСУ во время штурма Мариуполя

Силовые структуры

Российские военнослужащие с позывными "Пуля", "Толстый" и Хабиб во время штурма Мариуполя случайно попали в тыл к бойцам ВСУ. Один из них дал интервью WarGonzo.

WarGonzo: военные ВС РФ случайно попали в тыл к ВСУ во время штурма Мариуполя

"Самая интересная история, которая приключилась со мной, "Толстым" и Хабибом, это когда мы пошли ночью, думая, что направляемся к своим, прошли линию фронта и вышли к украинцам в тыл. При этом всем у нас был только один прибор ночного видения, под ногами куча ям", — поделился он.

Бойцы обнаружили вагончики с вещами военных ВСУ и решили взять их. Когда шли обратно, они встретили постового с жёлтой лентов. У русских солдат опознавательные знаки отсутствовали.

"Мой товарищ Хабиб сказал ему: "Слава Украине". Он разговаривал по телефону, повернулся к нам и махнул рукой. Мы не захотели стрелять, потому что не ясно было, ушли бы мы в тот момент оттуда или нет. Мы стали богаче — забрали бронежилеты, каски", — рассказал боец.

Ранее сообщалось, что военный ВС РФ с позывным "Пуля" заявил о тяжёлом бое при штурме Мариуполя.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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