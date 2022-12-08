Сивков: если РФ не ответит на атаку аэродромов, Польша введёт войска на Украину

Военный эксперт Константин Сивков указал на важность достойного ответа Москвы на удары по российским аэродромам. Если РФ этого не сделает, западные лидеры позволят себе поступать более нагло, предупредил специалист.

По его мнению, польские власти способны ввести на Украину военных. Как отметил Сивков, Варшава уже договорилась с Вашингтоном об увеличении поставок вооружения.

"Очевидно, что Польша готовится к военным действиям", — сказал эксперт, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Вместе с этим собеседник издания предупредил, что в случае слабой реакции России на атаки дроны могут напасть и на Москву.

Ранее специалист обратил внимание на высокий риск начала мировой войны.