Военнослужащий ВС РФ с позывным "Берет" заявил, что его сыновья служат в ВСУ

62-летний военнослужащий с позывным "Берет" из добровольческого батальона "БАРС-7" рассказал о своём боевом опыте. Он воевал в Афганистане, стал свидетелем развала Советского Союза, штурмовал Мариуполь и получил медаль "За Отвагу".

В беседе с корреспондентами WarGonzo он сообщил о двух сыновьях, которые служат в ВСУ. С одним из них боец в последний раз общался в апреле. Сын тогда заявил, что, если встретит отца на фронте, не пощадит.

"Я не представляю, как с ним встречусь, как мы будем смотреть друг другу в глаза. Но я стрелять не буду. Сдам в комендатуру, пусть она решает, виновен или нет", — сказал "Берет".

Боец признался, что хотел бы больше знать сыновей, почему они дошли до того, что стреляют друг в друга.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ случайно попали в тыл к ВСУ во время штурма Мариуполя.