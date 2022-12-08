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Генерал Гурулёв спрогнозировал окончание СВО к 2030 году

Силовые структуры

Решение российско-украинского конфликта будет найдено к 2030 году. Такое мнение высказал депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв в беседе с изданием URA.RU.

Политик считает, что ситуация на Украине стабилизируется в 2027–2030 году. Такая длительность разрешения конфликта, по его словам, связана с новыми миропорядком и мироустройством, а также с напряжёнными военными обстановками в разных точках по всему миру.

Ранее президент Владимир Зеленский допустил, что мир на Украине может наступить уже в 2023 году.

Военный эксперт Алексей Леонков, оценивая эти слова, заявил, что в них есть подтекст.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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