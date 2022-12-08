Генерал Гурулёв спрогнозировал окончание СВО к 2030 году

Решение российско-украинского конфликта будет найдено к 2030 году. Такое мнение высказал депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв в беседе с изданием URA.RU.

Политик считает, что ситуация на Украине стабилизируется в 2027–2030 году. Такая длительность разрешения конфликта, по его словам, связана с новыми миропорядком и мироустройством, а также с напряжёнными военными обстановками в разных точках по всему миру.

Ранее президент Владимир Зеленский допустил, что мир на Украине может наступить уже в 2023 году.

Военный эксперт Алексей Леонков, оценивая эти слова, заявил, что в них есть подтекст.