Зеленский рассказал о попадании полицейских Украины в минную ловушку

Владимир Зеленский рассказал, что в Херсонской области Россия оставила после себя "смертельные ловушки".

Президент Украины подписал указы о награждении посмертно полицейских, которые погибли, подорвавшись на минах.

Он поведал об обстоятельствах гибели стражей правопорядка Украины.

"Уже возвращаясь после выполнения одного из заданий — когда изъяли оружие и боеприпасы из тайника оккупантов, которых было оставлено много на Херсонщине, — полицейские попали в минную ловушку", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении к нации.

Он уверен, что Россия намеренно старается оставить после себя как можно больше смертельных ловушек: закопанных "фугасов", растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры. Всё это глава Незалежной назвал "минным террором".

Зеленский объяснил, что не существует противоминной системы, которая могла бы в полной мере обезвредить данные ловушки.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как обстоят дела у ВСУ в Донецкой области, в районе Бахмута.