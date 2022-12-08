Владимир Зеленский рассказал, что в Херсонской области Россия оставила после себя "смертельные ловушки".
Президент Украины подписал указы о награждении посмертно полицейских, которые погибли, подорвавшись на минах.
Он поведал об обстоятельствах гибели стражей правопорядка Украины.
"Уже возвращаясь после выполнения одного из заданий — когда изъяли оружие и боеприпасы из тайника оккупантов, которых было оставлено много на Херсонщине, — полицейские попали в минную ловушку", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении к нации.
Он уверен, что Россия намеренно старается оставить после себя как можно больше смертельных ловушек: закопанных "фугасов", растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры. Всё это глава Незалежной назвал "минным террором".
Зеленский объяснил, что не существует противоминной системы, которая могла бы в полной мере обезвредить данные ловушки.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, как обстоят дела у ВСУ в Донецкой области, в районе Бахмута.
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