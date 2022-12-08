Дезертир Вооружённых сил Украины попал в плен к войскам ВС РФ на Запорожском направлении. Он заявил, что Владимир Зеленский кинул бойцов Киева. Так он прокомментировал действия президента своей страны.
В видеозаписи, которую распространяет РИА Новости, военный обращается к собственным сослуживцам и настаивает на прекращении участия в боях.
"Я хочу сказать, чтоб мои бросали оружие и шли домой к детям, всё это не нужно никому", — сказал военнослужащий.
Ранее сообщалось, что бойцы Вооружённых сил РФ взяли в плен солдат ВСУ в Марьинке. Они боялись сдаваться, так как думали, что русские их убьют. Однако наши военные так поступить не могли.
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