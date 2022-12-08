Взятый в плен войсками ВС РФ дезертир ВСУ: Зеленский кинул бойцов Киева

Дезертир Вооружённых сил Украины попал в плен к войскам ВС РФ на Запорожском направлении. Он заявил, что Владимир Зеленский кинул бойцов Киева. Так он прокомментировал действия президента своей страны.

В видеозаписи, которую распространяет РИА Новости, военный обращается к собственным сослуживцам и настаивает на прекращении участия в боях.

"Я хочу сказать, чтоб мои бросали оружие и шли домой к детям, всё это не нужно никому", — сказал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооружённых сил РФ взяли в плен солдат ВСУ в Марьинке. Они боялись сдаваться, так как думали, что русские их убьют. Однако наши военные так поступить не могли.