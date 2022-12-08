Украинская армия до нового года "уже будут штурмовать" переход в Крым — Чонгар, Арабатскую стрелку или Перекоп.
Об этом сообщил украинский полковник запаса ВСУ, военный летчик Роман Свитан.
"До Нового года мы должны начать заходить в Крым, осталось несколько недель. В принципе, эта задача выполнимая, исходя из того количества сил и средств, которые у нас сейчас есть. Думаю, до нового года уже зайдём в Крым, будем стучаться в какой-то из переходов — либо Чонгар, либо Арабатская стрелка, либо Перекоп в районе Армянска", — цитирует "ПолитНавигатор" украинского эксперта.
По его словам, что заход на полуостров не прекратит сопротивление русских войск, он просто усилит давление в районе ДНР. Однако потом ВСУ якобы будет намного проще "деоккупировать" ЛДНР, уверен русофоб.
"После того, как мы деоккупируем Крым, у нас тогда в тылу не будет российской группировки", — подытожил Свитан.
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