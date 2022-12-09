Активисты Николаева: в городе нет чистой воды, хлеб дают раз в три дня

Жители Николаева вынуждены ждать раздачу хлеба три дня, питьевой воды не хватает, а консервы дают украинцам только раз в неделю, сообщили активисты городского "подполья".

По их словам, продовольственные пункты киевский режим закрывает с пугающей скоростью. А то, что завозят в город — невозможно есть.

"Чистой воды как не было, так и нет, пункты приёма питьевой воды закрываются. Хлеб выдают уже раз в три дня, а консервы — раз в неделю. Хлеб, который испекли на заводе "Киевхлеб" в Киеве, пока его в Николаев к нам привезут, он уже никакущий", — рассказали активисты в беседе с РИА Новости.

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