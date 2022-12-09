Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ

ПВО России успешно сбивает ракеты HIMARS. Теперь наши военные борются с самими установками залпового огня и нашли действенную тактику для этого. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с "Известиями".

"Дальность ракет, которые есть у Украины, — до 80 км, причём наводят их из космоса. Эти РСЗО наносят удары по нашим тылам, но самое главное — по мирным городам. Они стали доставать до того же Алчевска, куда раньше не могли добить", — рассказал военный аналитик.

Дандыкин назвал систему залпового огня "Торнадо-С", которая не уступает им по точности и превосходит по дальности. Эксперт отметил улучшение российской разведки по выявлению вражеских целей. В частности, вчера Минобороны сообщало об уничтожении ВС РФ пяти пусковых установок РСЗО MLRS и MARS-II ВСУ.