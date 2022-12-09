Ходарёнок: армия России успешно наступает на Лиманском направлении

Полковник, военный эксперт Михаил Ходарёнок сообщил, что российская группировка "Отважных" уже несколько дней ведёт успешные наступательные действия в районе населённого пункта Кременная, занимая на этом направлении более выгодные позиции для дальнейшего продвижения по линии фронта.

"Продвижение на отдельных участках составило свыше 3 км. Существенные прорывы у Площанки и Червоной Дибровы, были взяты в плен украинские пехотинцы", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам полковника, благодаря грамотному применению всех видов гаубиц, тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк", а также управляемых снарядов "Краснополь", авиабомб и ракет, удалось минимизировать потери среди личного состава.

"Идут интенсивные артиллерийские бои и контрбатарейная борьба, наши гаубицы ведут мощный огонь по всему участку фронта от Купянска до Лисичанска", — отметил он.

Ходарёнок добавил, что украинские боевики сколотили ударный кулак и предприняли попытку наступления в районе населённого пункта Червонопоповки, однако были отбиты артиллерией и авиацией РФ.

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