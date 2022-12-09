Военный эксперт Сивков: США и Россия не желают мировой ядерной войны

Россия, как и Соединённые Штаты Америки, стараются избегать прямого военного столкновения, не желая мирового конфликта, заявил военный эксперт Константин Сивков.

"Российское руководство отчётливо понимает, что в случае прямого столкновения России и НАТО рано или поздно этот военный конфликт перерастёт в конфликт ядерный. Поэтому при определении характера специальной военной операции этот фактор является ключевым", — цитирует эксперт "Военное дело".

Однако Киев делает всё возможное, чтобы столкнуть Москву и Вашингтон, в то время как стратегия и динамика на поле боя в спецоперации на 90% зависит от политической обстановки во всём мире, полагает Сивков. Причём Россия имеет полное право ответить ядерной триадой на удар ВСУ по аэродрому в Энгельсе, считает эксперт.

"Однако Россия сделала всё возможное, чтобы не допустить такого развития ситуации", — отметил Сивков.