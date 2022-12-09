СЦКК: украинские боевики выпустили по центру Донецка десять ракет РСЗО "Град"

Украинские неонацисты продолжают с особой жестокостью обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации проинформировали о том, что боевики выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка десять ракет системы залпового огня "Град".

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.30 — населённый пункт Тоненькое — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — говорится в сообщении.

Отмечается, что под удар снова попала многострадальная гостиница "Дружба", а также очевидцы сообщают о прилётах около старого Планетария.

В 14:45 был зафиксирован обстрел населённого пункта Красногоровка (Петровский район Донецка). По нему выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилётах в районе Дома правительства.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее представители Народной милиции ДНР заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации за минувшие 24 часа ликвидировали свыше 50 украинских солдат.