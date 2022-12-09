На вооружение авиаполка ЦВО поступили высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ

Модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ появились у авиационного полка ЦВО, который располагается в Красноярском крае. Преодолев расстояние в четыре тысячи километров, машины прибыли на место постоянной дислокации.

"В рамках модернизации самолеты прошли комплексный заводской ремонт технических узлов и агрегатов, были обновлены авионика, навигационное оборудование и радиоэлектронные системы, а также улучшены тактические характеристики. Эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла в два с половиной раза", — пишет "Военное обозрение"

Задача самолётов в регионе — охрана воздушного пространства и боевое дежурство по ПВО. Максимальное расстояние, которое может пролетать истребитель — 20,5 километров. Протяжённость фронта в 900 километров способна контролировать группа из четырёх таких перехватчиков.