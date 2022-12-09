Вооружённые силы России продолжают наносить удары по военным и энергетическим объектам противника в рамках проведения спецоперации. Министерство обороны РФ представило сводку новостей на 9 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях ВСУ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам РСЗО MLRS производства США и MARS II производства ФРГ", — сообщает ведомство.
Также Минобороны заявило о ликвидации реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Северска ДНР.
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