Минобороны: ВС РФ уничтожили шесть пусковых установок РСЗО MLRS и MARS-II ВСУ

Вооружённые силы России продолжают наносить удары по военным и энергетическим объектам противника в рамках проведения спецоперации. Министерство обороны РФ представило сводку новостей на 9 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях ВСУ.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам РСЗО MLRS производства США и MARS II производства ФРГ", — сообщает ведомство.

Также Минобороны заявило о ликвидации реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Северска ДНР.