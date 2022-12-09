Путин: проблемы в армии перестали быть такими острыми, как раньше

Президент РФ Владимир Путин оценил проблемы, имеющиеся на сегодняшний день в армии.

Лидер государства заверил, что обсуждение текущих проблем происходит с Минобороны ежедневно. Трудностей в военной сфере становится всё меньше и по объёму, и по количеству, и они уже не такие острые, как были до этого.

При этом Путин признал, что хотя многие проблемы ещё предстоит решить, работа в этом направлении ведётся постоянно.

"Мы работаем с министерством обороны регулярно, практически каждый день обсуждаем с ними эти вопросы, должен сказать, что проблемы, действительно, были, судя по тому, что вы говорите, наверное, остаются, хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему и перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, особенно связанного с мобилизацией. Но судя по тому, что вы сказали, а я думаю, что вы правы, проблемы еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Президент добавил, что, несмотря на закрытие самых насущных вопросов, властям требуется время для интенсификации "соответствующих отраслей промышленности", и это направление деятельности в данный момент у Минпрома в приоритете.