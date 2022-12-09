Handelsblatt: Германия поставит на Украину дополнительные системы ПВО Skynex

Немецкие журналисты заявили, что ВСУ получат от Берлина дополнительные системы противовоздушной обороны.

По информации Handelsblatt, группа корпораций Rheinmetall поставит на Украину две системы ПВО Skynex. Они стоят 182 миллиона евро, отметили в СМИ. Как подчеркнули журналисты, эта техника ликвидирует дроны и крылатые ракеты.

Также в издании сообщили, что Rheinmetall отдаст Киеву грузовики на сумму 12 миллионов евро. Эта военная помощь является подарком со стороны правительства Германии.

Ранее глава оборонного комитета бундестага Мари Циммерман заявила, что ФРГ передаст ВСУ необходимые им танки Leopard 2.