Рупшис: Литва обучит батальон армии Украины

Командующий Вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что местные инструкторы собираются в следующем году тренировать 1,5 тысячи солдат ВСУ.

"Мы будем руководить обучением украинского батальона, которое планируется организовать в Германии", — подчеркнул военный во время брифинга.

При этом Рупшис указал на гибкий подход Вильнюса в этом вопросе. По словам командующего армией, обучение может пройти большее количество солдат, чем планировалось. Также военный анонсировал курсы по разминированию.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что многие западные страны намерены стать участниками тренировочной миссии для ВСУ.