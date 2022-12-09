Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что пережил атаку со стороны армии Украины. По словам политика, машину, в которой он находился, обстреляли военные.
"Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на Угледарском направлении до передовой", — подчеркнул Рогозин.
Он добавил, что ему пришлось добираться до пункта назначения пешком. На объекте экс-глава "Роскосмоса" поговорил с российскими солдатами. Вместе с этим Рогозин пообещал подробно рассказать о происшествии.
Ранее военкор Андрей Руденко показал стрельбу политика по ВСУ.
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