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Бывший руководитель "Роскосмоса" Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ

Силовые структуры

Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что пережил атаку со стороны армии Украины. По словам политика, машину, в которой он находился, обстреляли военные.

"Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на Угледарском направлении до передовой", — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что ему пришлось добираться до пункта назначения пешком. На объекте экс-глава "Роскосмоса" поговорил с российскими солдатами. Вместе с этим Рогозин пообещал подробно рассказать о происшествии.

Ранее военкор Андрей Руденко показал стрельбу политика по ВСУ.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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