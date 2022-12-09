Хроленко: когда на Украине промёрзнет земля, ВС РФ активизируются

Военный обозреватель Александр Хроленко напомнил, что, по сообщениям украинских и западных СМИ, Соледар, Марьинка и Артёмовск уже длительное время подвергаются штурму.

Однако западная пресса умалчивает о масштабном наступлении российских войск до 19 декабря, отметил эксперт. По его словам, западные аналитики знают, что когда земля как следует промёрзнет, ВС РФ будут действовать намного активнее.

"Фактор промерзшей земли имеет значение для тяжелой техники. Если в раскисшей земле вязнут танки, то погодные условия влияют на динамику боя, потому что техника не может быстро передвигаться и маневрировать", — сказал Хроленко в беседе с "Украиной.ру".

На данный момент, по словам эксперта, пока боевые действия ведут в основном российские артиллеристы. Однако по замёрзшей земле без проблем смогут передвигаться и бронетехника, и танки, напомнил Хроленко, добавив, что за ВС РФ на фронте наблюдается десятикратное превосходство.