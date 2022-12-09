Варшава призовёт юристов, которые не служили, для "жёсткой войны" с Россией. Об этом сообщил военный аналитик Константин Сивков в беседе с изданием "ПолитРоссия".
Минобороны Польши в 2023 году планирует к призыву 200 тысяч человек, включая тех, кто не был в армии. Пройти учения будут обязаны мужчины 19-55 лет, а также женщины с медицинскими и ветеринарными специальностями.
Кроме военных, призовут врачей, медсёстер, фельдшеров, ИТ-специалистов, водителей и юристов. Об этом заявил начальник Центрального военного призывного пункта Мирослав Брысь.
Сивков считает, что такой призыв проводится с целью вступления Польши в войну с Россией. Он подчеркнул востребованность гражданских специальностей в любой армии, которая готовится к боевым действиям либо уже ведёт их. Это касается и юристов.
"Юристы нужны всегда в любой армии, чтобы фиксировать юридические проблемы. Будут воевать жёстко", — объяснил эксперт.
При отказе в участии в призывах гражданам Польши грозят штрафы и лишение свободы.
Ранее Сивков сообщал, что ВС РФ имеют превосходство над ВСУ в воздухе и на поле боя.
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