Сивков заявил, что Польша призовёт юристов для войны с Россией

Варшава призовёт юристов, которые не служили, для "жёсткой войны" с Россией. Об этом сообщил военный аналитик Константин Сивков в беседе с изданием "ПолитРоссия".

Минобороны Польши в 2023 году планирует к призыву 200 тысяч человек, включая тех, кто не был в армии. Пройти учения будут обязаны мужчины 19-55 лет, а также женщины с медицинскими и ветеринарными специальностями.

Кроме военных, призовут врачей, медсёстер, фельдшеров, ИТ-специалистов, водителей и юристов. Об этом заявил начальник Центрального военного призывного пункта Мирослав Брысь.

Сивков считает, что такой призыв проводится с целью вступления Польши в войну с Россией. Он подчеркнул востребованность гражданских специальностей в любой армии, которая готовится к боевым действиям либо уже ведёт их. Это касается и юристов.

"Юристы нужны всегда в любой армии, чтобы фиксировать юридические проблемы. Будут воевать жёстко", — объяснил эксперт.

При отказе в участии в призывах гражданам Польши грозят штрафы и лишение свободы.

Ранее Сивков сообщал, что ВС РФ имеют превосходство над ВСУ в воздухе и на поле боя.