Украинские СМИ публикуют заявление советника руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского о скором получении всего необходимого вооружения от стран НАТО.
"Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и всё остальное. Это объективное развитие. Это всё будет на нашей территории", — сообщил Михаил Подоляк.
Вооружение поступит для нужд ВСУ в сроки от двух недель до двух месяцев и "в том объёме, который нам нужен", приводит слова советника "Страна.ua".
Ранее Подоляк заявлял, что Киеву необходимо ещё порядка 200 танков, 300 единиц бронетехники и 100 артиллерийских систем.
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