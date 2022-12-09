Михаил Подоляк: ВСУ получат танки и ЗРК НАТО в полном объёме через два месяца

Украинские СМИ публикуют заявление советника руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского о скором получении всего необходимого вооружения от стран НАТО.

"Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и всё остальное. Это объективное развитие. Это всё будет на нашей территории", — сообщил Михаил Подоляк.

Вооружение поступит для нужд ВСУ в сроки от двух недель до двух месяцев и "в том объёме, который нам нужен", приводит слова советника "Страна.ua".

Ранее Подоляк заявлял, что Киеву необходимо ещё порядка 200 танков, 300 единиц бронетехники и 100 артиллерийских систем.