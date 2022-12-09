Снайперы ДНР круглосуточно уничтожают боевиков ВСУ под Угледаром

Снайперы оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики "Каскад" у Угледара круглосуточно уничтожают националистов киевской власти.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военнослужащие республики при помощи волонтёров ранее приобрели немалое количество беспилотных летательных аппаратов, которые серьёзно помогли им в ходе штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе и в других местах.

Военкоры предоставили кадры с успешной работой по денацификации Украины.