Снайперы оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики "Каскад" у Угледара круглосуточно уничтожают националистов киевской власти.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военнослужащие республики при помощи волонтёров ранее приобрели немалое количество беспилотных летательных аппаратов, которые серьёзно помогли им в ходе штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе и в других местах.
Военкоры предоставили кадры с успешной работой по денацификации Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.