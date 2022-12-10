Активисты пророссийского подполья в Николаеве заметили в центре города транзитные колонны тяжёлой техники ВСУ. По сообщению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, машины могут перебрасывать из Одессы в Донбасс.
"Моя агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжёлой военной техники прямо через центр города… Также через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой", — рассказал Лебедев РИА Новости.
Речь идёт о переброске БМП-2 и самоходных артиллерийских установках "Гвоздика", которые перевозят на железнодорожных платформах. По словам активистов, последних насчитали как минимум 11 платформ.
"Они идут большими объёмами на платформах. Вероятнее всего, эта техника идёт с Одессы, скорее всего, в Донбасс", — резюмировал координатор.
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