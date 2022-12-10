Иностранные наёмники угрожали некоторым украинским боевикам, если те отказывались вступить в сексуальные отношения, рассказал пленный солдат ВСУ Александр Мерлен. По его словам, домогательства в рядах "интернациональных регионов" явление нередкое.
Он уточнил, что в ход шли реальные угрозы убийством.
"Было применение физической силы, некоторые парни говорили, что даже были конфликты, когда они (иностранные наёмники. — Прим. ред.) предлагали вступать в сексуальные отношения. Если же им отказывали, обещали применить грубую силу: "Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться", — рассказал ВСУшник на допросе, опубликованном Мионобороны РФ.
По его словам, иностранцев в рядах ВСУ очень много. В основном звучит польская и американская речь. При этом наёмники очень плохо относятся к самим украинцам.
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