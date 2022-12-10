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Воюющий за ВСУ предатель: россияне, не поддержавшие Украину, будут наказаны

Силовые структуры

Россияне будут нести ответственность за поддержку СВО на Украине.

Воюющий за ВСУ предатель: россияне, не поддержавшие Украину, будут наказаны

Об этом сказал глава штаба воюющего за ВСУ русского подразделения Александр Фортуна.

"Все хотят одного — чтобы Россия как-то комфортно развалилась, на её месте в тот же час новые демократические государства, и всё бы было хорошо. Сейчас задача — выстроить определённый механизм и систему, а кто будет руководить этим, время покажет", — на пресс-конференции в Киеве заявил предатель.

Он также пригрозил каждому бывшему соотечественнику, отметив, что после СВО все люди разделятся на две категории — будут люди виноватые и не виноватые. Не виноваты якобы будут те, кто взял в руки оружие и стал на защиту Украины, а также люди, живущие в изгнании.

По его словам, все остальные будут виноваты, и это те, кто прямо поддерживают и те, кто говорит, что их это особо не касается.

"Но вы же ничего не сделали, чтобы этого не было", — подытожил боевик ВСУ.

Напомним, этот добровольческий корпус сформировался в августе 2022 года из российских экстремистов ультраправых взглядов, воюющих на стороне ВСУ с 2014 года.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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