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В Польше заявили, что фюрер Зеленский играет жизнями украинцев и европейцев

Силовые структуры

Уже сообщалось, что без поддержки альянса НАТО Украина против русской армии продержится не более недели.

В Польше заявили, что фюрер Зеленский играет жизнями украинцев и европейцев

Об этом сообщает польское издание Niezależny dziennik polityczny и отмечает, что ежедневные потери ВСУ под Артёмовском достигают 500-800 бойцов.

Боевые действия на Украине — величайший исторический парадокс, не имевший прецедентов, пишет автор. По словам издания, до сих пор внешняя помощь в войнах была дополнительной, а в случае с СВО другие страны стали основным источником финансирования боевых действий, развязанных Вашингтоном и Киевом.

"Весь мир финансирует Киев, отправляя оружие, наёмников и обучая украинских солдат. Тем временем украинский фюрер сидит в Киеве и грозит нам очередной волной беженцев и ядерной войной. Более того, он использует нас как марионеток и пытается втянуть в свою войну", — отмечает автор статьи.

Европа попала в ловушку Зеленского и навязанной им целью своих действий. Он хочет растянуть конфликт на десятилетия, создать долговременную горячую точку в Европе, как это сделали Штаты в Ливии и Сирии. Из-за этого лучшие умы Европы уедут в США, вся экономика будет разрушена, и Европа развалится, как только все её ресурсы будут исчерпаны.

"Может пора отказаться от финансирования коррумпированного режима Зеленского и поставок оружия его армии?" — подытожило издание.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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