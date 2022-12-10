Беспилотных летательных аппаратов в ДНР хватает, чтобы полностью "закрыть" небо на некоторых участках фронта и отслеживать передвижение украинских националистов, рассказал офицер-танкист Народной Милиции ДНР с позывным "Кубок", который находится на Авдеевском направлении.
По его словам, с помощью слежения с дронов за противником ВС РФ удалось отразить попытку контратаки ВСУ в районе села Водяного.
"Благодаря беспилотным летательным аппаратам, которые ведут наблюдение за противником круглые сутки…, 15 единиц техники привлёк противник, из них было 4 единицы сожжено, остальные ушли в обратном направлении", — рассказал военный РИА Новости.
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