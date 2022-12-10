В городскую больницу № 3 города Кривой Рог было доставлено большое количество раненых украинских боевиков с Правого берега Днепра.
"В Криворожскую городскую больницу № 3 (47°54'31"N 33°21'5"E) привезли большую партию раненых военнослужащих ВСУ с правобережья Херсонщины", — пишет Telegram-канал "Херсонский вестник".
По его информации, количество раненых военных ВСУ превышает цифру в 170 человек, у большинства минно-взрывные травмы.
Ранее украинское издание сообщало, что оборона Артёмовска украинским боевикам даётся очень непросто. На этом направлении укронацисты несут огромные потери и обнажают фланг, отходя от своих позиций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.