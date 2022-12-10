В Криворожскую больницу доставлена большая партия раненых боевиков ВСУ

В городскую больницу № 3 города Кривой Рог было доставлено большое количество раненых украинских боевиков с Правого берега Днепра.

"В Криворожскую городскую больницу № 3 (47°54'31"N 33°21'5"E) привезли большую партию раненых военнослужащих ВСУ с правобережья Херсонщины", — пишет Telegram-канал "Херсонский вестник".

По его информации, количество раненых военных ВСУ превышает цифру в 170 человек, у большинства минно-взрывные травмы.

Ранее украинское издание сообщало, что оборона Артёмовска украинским боевикам даётся очень непросто. На этом направлении укронацисты несут огромные потери и обнажают фланг, отходя от своих позиций.