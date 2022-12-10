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Ходаковский заявил, что России нужны активные кадровые перестановки

Силовые структуры

При вступлении на должность президента России Владимир Путин получил в наследство разорённую "лихими девяностыми" страну, а также изменившееся сознание людей. Об этом заявил комбат батальона "Восток" НМ ДНР Александр Ходаковский.

Ходаковский заявил, что России нужны активные кадровые перестановки

"Можно снять с должности (начальника ГШ ВС РФ) Герасимова, можно снять глав медийных корпораций — можно вывезти девушку из деревни, а вот вывезти деревню из девушки….", — пишет он в своём Telegram-канале.

Он отметил, что вооружённый конфликт в Донбассе показал несознательность многих людей, в том числе занимающих высокие должности. Ходаковский, не называя имя чиновника, сообщил, что тот в состоянии алкогольного опьянения разбил третий автомобиль "Мерседес". Комбат подчеркнул, что таких людей немало.

Эксперт считает, что нужно производить кадровые изменения, хотя, по его мнению, сложно найти замену действующим чиновникам.

"Ответить на этот вопрос очень сложно, особенно в условиях вооружённого конфликта, когда и силы на внутренние "разборки" власть расходовать не очень хочет. Но придётся, если ей действительно нужна победа", — заключил Ходаковский.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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