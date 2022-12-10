Бойцы 3-й бригады НМ ДНР уничтожают огневые точки и наблюдательные пункты ВСУ

Бойцы Народной милиции ДНР наносят точечные удары по наблюдательным пунктам и огневым точкам украинских боевиков. Солдаты 3-й гвардейской бригады активно применяют ударные беспилотники и артиллерию.

В результате прицельного попадания на одном из направлений военнослужащие НМ ДНР уничтожили два боевика и наблюдательный пункт ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее командование украинской армии вывело части 93-й бригады из Соледара в Славянск из-за больших потерь на линии Северск — Соледар — Бахмут.