Военнопленные ВСУ сообщили о проблемах с продовольствием и снабжением армии в зоне СВО. Об этом проинформировало Минобороны РФ, разместив видеоролик с их интервью.
"Не служил ни срочную службу, никакую. Я не поехал в военкомат. Потом через время приехали сотрудники военкомата с полицией, вручили ещё одну повестку. Сказали, что если будет неявка, то в тюрьму могут посадить", — сказал боец Александр Пасечник.
Он сообщил, что ВСУ испытывают проблемы с продовольствием: военные несколько дней находились без еды и были вынуждены пить воду из лужи.
Пасечник утверждает, что командование постоянно обманывает их и использует как "пушечное мясо".
В российском плену украинцы встретили хорошее отношение: их кормят, оказывают медицинскую помощь, не издеваются.
"Обещали технику, всё, дать оружие. У нас, кроме автоматов, РПГ и пулемётов Дегтярева 1941 года, больше ничего не было", — сказал пленный ВСУ Алексей Церуш.
Ранее военнопленный ВСУ заявил о жестоком отношении командиров Украины к солдатам.
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