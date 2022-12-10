Военнопленные ВСУ заявили о проблемах с продовольствием и снабжением

Военнопленные ВСУ сообщили о проблемах с продовольствием и снабжением армии в зоне СВО. Об этом проинформировало Минобороны РФ, разместив видеоролик с их интервью.

"Не служил ни срочную службу, никакую. Я не поехал в военкомат. Потом через время приехали сотрудники военкомата с полицией, вручили ещё одну повестку. Сказали, что если будет неявка, то в тюрьму могут посадить", — сказал боец Александр Пасечник.

Он сообщил, что ВСУ испытывают проблемы с продовольствием: военные несколько дней находились без еды и были вынуждены пить воду из лужи.

Пасечник утверждает, что командование постоянно обманывает их и использует как "пушечное мясо".

В российском плену украинцы встретили хорошее отношение: их кормят, оказывают медицинскую помощь, не издеваются.

"Обещали технику, всё, дать оружие. У нас, кроме автоматов, РПГ и пулемётов Дегтярева 1941 года, больше ничего не было", — сказал пленный ВСУ Алексей Церуш.

Ранее военнопленный ВСУ заявил о жестоком отношении командиров Украины к солдатам.