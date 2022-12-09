Военнослужащий ВСУ рассказал об отношении своего командования к членам армии. "МК" опубликовал видео с допросом бойца из Telegram-канала "Военные преступники".
"Это просто жесть", — цитирует слова военного "МК".
Военный попал в плен российской армии после короткого боя. Русские бойцы предложили украинцам сложить оружие и сдаться, на что они согласились.
Гранотомётчик поделился отношением украинского командования к своим подчинённым. По его словам, солдат кормили завтраками.
"Провизию не давали, траншеи, чтобы проносить эту провизию, не делали. И продукты приходилось таскать под огнём пулемёта", — сообщил боец.
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