МК: военнопленный ВСУ заявил о жестоком отношении командиров Украины к солдатам

Военнослужащий ВСУ рассказал об отношении своего командования к членам армии. "МК" опубликовал видео с допросом бойца из Telegram-канала "Военные преступники".

"Это просто жесть", — цитирует слова военного "МК".

Военный попал в плен российской армии после короткого боя. Русские бойцы предложили украинцам сложить оружие и сдаться, на что они согласились.

Гранотомётчик поделился отношением украинского командования к своим подчинённым. По его словам, солдат кормили завтраками.

"Провизию не давали, траншеи, чтобы проносить эту провизию, не делали. И продукты приходилось таскать под огнём пулемёта", — сообщил боец.