Минобороны России опубликовало кадры оказания медицинской помощи раненым украинским боевикам, которые попали в плен. Хирург Виктор подчеркнул, что врачи оперируют военнослужащих круглосуточно. Благодаря эффективному лечению солдаты быстро идут на поправку.
"В основном это минно-взрывные травмы разной степени тяжести. Что возможно в наших силах — всё выполняем", — рассказал Виктор.
Один из военнопленных признался, что был удивлён такому отношению.
"Лечат хорошо, кормят хорошо", — заявил ВСУшник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.