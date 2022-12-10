Минобороны РФ опубликовало видео оказания медпомощи пленным боевикам ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры оказания медицинской помощи раненым украинским боевикам, которые попали в плен. Хирург Виктор подчеркнул, что врачи оперируют военнослужащих круглосуточно. Благодаря эффективному лечению солдаты быстро идут на поправку.

"В основном это минно-взрывные травмы разной степени тяжести. Что возможно в наших силах — всё выполняем", — рассказал Виктор.

Один из военнопленных признался, что был удивлён такому отношению.

"Лечат хорошо, кормят хорошо", — заявил ВСУшник.