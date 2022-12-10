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Рогов: ВСУ ведут огонь по береговой линии Энергодара из вооружения НАТО

Силовые структуры

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал о том, что украинские неонацисты выпустили из тяжёлого вооружения по береговой линии Энергодара порядка 15 снарядов калибром 155 мм, любезно предоставленного Киеву НАТО.

"Сейчас береговая линия Энергодара обстреливается из тяжелого вооружения (украинскими войсками). Зафиксировано не менее 15 прилетов, снаряды 155-го калибра", — приводят его слова РИА Новости.

Кроме того, по словам представителя ВГА, в небе был замечен беспилотный летательный аппарат ВСУ, однако на данный момент Запорожская атомная электростанция ударам со стороны укронацистов не подвергалась.

Ранее сообщалось, что в Криворожскую больницу доставлена большая партия раненых боевиков ВСУ.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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