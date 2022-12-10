Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы экипажа Су-25. Штурмовик нанёс ракетные авиаудары по бронированной технике ВСУ.
Ведомство сообщает, что пилоты "Грачей" показали профессионализм и слаженность. Отмечается, что самолёты развивают огромную скорость, поэтому удерживать малую высоту бывает сложно. Непростой задачей является ведение огня по противнику.
Российские пилоты успешно справляются с боевыми заданиями. Совершив манёвр, экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении.
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