Минобороны показало кадры ударов Су-25 ВС РФ по бронированной технике ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы экипажа Су-25. Штурмовик нанёс ракетные авиаудары по бронированной технике ВСУ.

Ведомство сообщает, что пилоты "Грачей" показали профессионализм и слаженность. Отмечается, что самолёты развивают огромную скорость, поэтому удерживать малую высоту бывает сложно. Непростой задачей является ведение огня по противнику.

Российские пилоты успешно справляются с боевыми заданиями. Совершив манёвр, экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении.