ВС Словении поставили 28 советских танков M-55S войскам ВСУ

Запад продолжает оказывать военную помощь Украине. Часто союзникам приходится отдавать буквально последнее из арсеналов. К поддержке Киева присоединилась Словения.

В октябре государство поставило на Украине партию своих танков M-55S в количестве 28 единиц. Их сняли с производства ВС Словении. Боевые машины являются модернизированной версией советского среднего танка Т-55, пишет "Военное обозрение".

Взамен Словения получила 35 немецких грузовых автомобилей 8Х8 и пять автоцистерн.

Ранее Борис Подопригора сообщал, что НАТО не спешит поддерживать ВСУ, опасаясь ядерного удара России.