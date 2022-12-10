Запад продолжает оказывать военную помощь Украине. Часто союзникам приходится отдавать буквально последнее из арсеналов. К поддержке Киева присоединилась Словения.
В октябре государство поставило на Украине партию своих танков M-55S в количестве 28 единиц. Их сняли с производства ВС Словении. Боевые машины являются модернизированной версией советского среднего танка Т-55, пишет "Военное обозрение".
Взамен Словения получила 35 немецких грузовых автомобилей 8Х8 и пять автоцистерн.
Ранее Борис Подопригора сообщал, что НАТО не спешит поддерживать ВСУ, опасаясь ядерного удара России.
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